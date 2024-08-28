Göztepe'nin efsane oyuncularından Ertuğrul Aslan, futbol kariyerinde gösterdiği üstün azim ve mücadeleyle Göz-Göz taraftarlarının kalbinde taht kurmuştu. Şimdilerde ise farklı bir arenada parlıyor.

Ertuğrul Aslan, Borussia Dortmund'un teknik ekibine katıldı ve Nuri Şahin'in yardımcı antrenörü olarak dünya çapında yıldızlarla birlikte çalışıyor. Ertuğrul Aslan'ın futbol bilgisi ve tecrübesinden ötürü Nuri Şahin'in bizzat kadrosuna dahil ettiği öğrenildi. Aslan'ın, Dortmund'un uluslararası başarı hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Göztepe taraftarları, eski oyuncusunun uluslararası arenada boy gösterdiği için gururlu.