İzmir 1. Amatör Lig Play-Off finali, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bornova 1881 Spor, güçlü rakibi ve Göztepe'nin eski yıldızları Berkan Emir ve Adis Jahovic'li Narlıdere Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek Süper Amatör Lig’e yükseldi.

Bornova 1881 Spor, yarı finali BAY geçerek direkt finale yükselirken, Narlıdere Belediyespor ise Bergama Spor’u yenerek finale adını yazdırdı. Büyük mücadeleye sahne olan final karşılaşmasında Bornova temsilcisi, rakibini net bir skorla geçerek şampiyon oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmayı bine yakın taraftar ve sporsever yakından takip etti. İlk yarıda her iki takım da net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Narlıdere Belediyespor’un Berkan ve Adis ile, Bornova 1881 Spor’un ise Hakan ve Efe ile bulduğu fırsatlar sonuçsuz kaldı. İlk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Bornova damgası

Maçın ikinci yarısında Bornova 1881 Spor etkili oyunuyla öne geçti. 60. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ahmet, serbest vuruştan attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

70. dakikada Narlıdere Belediyespor kaptanı Berkan Emir, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 80. dakikada Bornova 1881 Spor’un bir diğer yedek oyuncusu Roni, takımına ikinci golü kazandırdı ve durumu 2-0 yaptı.

Narlıdere 9 kişi tamamladı

85. dakikada Narlıdere’den Eren’in de kırmızı kart görmesiyle takım sahada 9 kişi kaldı. Son dakikalarda Bornova 1881 Spor’dan Murat Kuruçay kırmızı kart görse de skoru değiştirecek bir gol gelmedi.

Bornova 1881 Spor, zorlu geçen maçı 2-0 kazanarak Süper Amatör Lig’e yükselmeyi başardı. 1. Amatör Lig 3. Grup’ta sezonu 37 puanla 2. sırada tamamlayan takım, başarısını İzmir ASKF Başkanı Efkan Muhtar’dan aldığı 2.’lik kupasıyla taçlandırdı.