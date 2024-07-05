İZMİR (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, forma göğüs sponsorluğu için inşaat firması Yunusoğlu ile anlaşma imzaladı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki imza töreninde konuşan Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, İzmir'e değer katan ve katkıda bulunmaya çalışan Yunusoğlu İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladıklarını belirtti.



İzmir'in en büyük marka değerlerinden biri olduklarını kaydeden Ertan, "İzmirli firmalar tarafından desteklenmek mutluluk verici. Kulübümüze olan yaklaşımlarından ötürü başta Yunus Yunusoğlu olmak üzere tüm Yunusoğlu Şirketler Grubu'na teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu ise İzmir’i Süper Lig'de temsil edecek Göztepe ile sponsorluk anlaşmasını imzalamaktan gurur duyduklarını belirterek, "İzmir'imizi önemsiyor, değerli topraklarına kimlik katmakla birlikte ileriye taşıyacak her adımı desteklemekten de mutluluk duyuyoruz. Yapılan anlaşmanın her iki taraf için de olumlu sonuçlar getireceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Anlaşmaya göre futbol A takımı, sezon sonuna kadar tüm resmi lig ve özel müsabakalarında formaların göğüs bölümünde "Yunusoğlu" markasının logosu ile sahaya çıkacak.