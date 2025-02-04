Göztepe, altyapısından yetişen genç yetenek İzzet Furkan Malak’ı sezon sonuna kadar Southampton U21 takımına kiraladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, transferi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Göztepe’den resmi açıklama

Kulübün yaptığı açıklamada, İzzet Furkan Malak’ın U9’dan itibaren Göztepe altyapısında forma giydiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"U9’dan itibaren akademimizin tüm yaş gruplarında forma giyen profesyonel futbolcumuz İzzet Furkan Malak’ın, Sport Republic ailemizin parçası olan Southampton FC U21 takımına sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Akademimizden yetişen genç oyuncumuz Furkan’a yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Furkan!"

U9’dan itibaren akademimizin tüm yaş gruplarında forma giyen profesyonel futbolcumuz İzzet Furkan Malak'ın, Sport Republic ailemizin parçası olan Southampton FC U21 takımına sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Akademimizden yetişen genç… pic.twitter.com/jRqU3p1arH — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 3, 2025

Göztepe altyapısından Avrupa’ya

Göztepe’nin genç yetenekleri Avrupa kulüplerine göndermesi, kulübün altyapı başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Sport Republic ortaklığı sayesinde Southampton ile yakın ilişki içinde olan Göztepe, bu transferle genç oyuncusuna yurt dışında gelişme fırsatı sunmuş oldu.