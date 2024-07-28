İzmir temsilcisi, sezonu Brezilya'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transfer atağı

Göztepe, savunma ve hücum hattına yaptığı takviyelerden sonra gözünü orta sahaya çevirdi. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. Fenerbahçe'nin bu sezon kadro yapılanmasında düşünmediği oyuncu için İzmir ekibi teklifini iletti.

Orta saha arayışı

Teknik heyet, kadroda bulunan Sloven David Tijanic ve İsveçli Ramon Lundqvist'in performansını yeterli bulmadı ve Lincoln Henrique gibi yaratıcı bir orta saha oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçti. Fenerbahçe de yabancı oyuncu kadrosundaki şişkinlikten kurtulmak amacıyla gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun görüşünü aldıktan sonra transfer sürecinde ilerleme kaydedilecek.

Lincoln Henrique’nin Brezilya ekibi Bragantino ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık’a kadar devam ediyor. Göztepe, oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna katmak istiyor ancak Bragantino kiralık sözleşmeyi iptal etmezse transfer devre arasına kalabilir. 3.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, bu sezon Bragantino’nun tüm maçlarında forma giydi.

Sakatlıkları aştı

Lincoln Henrique, Türkiye kariyerine 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor’da başladı. Sonrasında Gremio, America Mineiro ve Santa Clara'da oynayan 1998 doğumlu oyuncu, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Ancak sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Lincoln, Bragantino’da yeniden form tutarak dikkatleri üzerine çekti.