Süper Lig’e iddialı bir kadro ile girmeyi planlayan Göztepe, yaz transfer döneminde Southampton’un Fransız forveti Sekou Mara’yı kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi. Romulo Cardoso ile sözleşme yenileyen sarı kırmızılılar, Mara transferini de tamamlayarak forvet hattını güçlendirmek istiyor.

Göztepe ve Southampton bağlantısı

Sports Republic’in yönettiği iki kulüp arasındaki ilk transfer kaleci Mateusz Lis ile başlamıştı. İngiliz ekibinden kiralanan kaleci, bu sezon boyunca başarılı bir performans sergiledi. Göztepe, bu bağlantıyı kullanarak Southampton’un forveti Sekou Mara’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Premier Lig öncesi 9 Ağustos’ta başlayacak olan sezonda Southampton, Mara’yı kadroda düşünmüyor ve gelecek teklifleri değerlendirecek. Mara’nın Premier Lig'de şans bulmasının zor olması, İzmir ekibine imza atmasına engel olmayacak gibi görünüyor. 2002 doğumlu forvetin de Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fransa’nın Bordeaux takımında yetişen Sekou Mara, 2022-2023 sezonunda 11.5 milyon euro transfer bedeliyle Southampton’a transfer olmuştu. Geçen sezon Championship maçları ve kupalar dahil 34 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız forvet, 6 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Genellikle yedek kulübesinde bekleyen ve maça sonradan dahil olan Mara, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Southampton’ın forma şansı bulamayan birçok futbolcusunu Göztepe’ye önereceği de öğrenildi.

Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe’de

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovenya'ya giden Göztepe, kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı. Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan 26 yaşındaki file bekçisi Ekrem’i kadrosuna dahil etti. Ekrem’in yanı sıra bir kaleci daha almayı planlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Savunma hattını güçlendirerek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Fenerbahçe’den ayrılan Serdar Aziz ile temasa geçti. 33 yaşındaki deneyimli futbolcuyu sarı-kırmızılılar ile birlikte Sivasspor da istiyor. Tarkan ve Atınç'ın ayrılması, Nielsen'in de gidecekler listesinde olması nedeniyle savunma hattına takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Serdar Aziz'i transfer listesinin en üst sıralarında tutuyor.