Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı, yapılan son tadilatla kapasitesini 20 bin 756’dan 23 bin 376’ya çıkardı. Yaz aylarında gerçekleştirilen çalışmalarla ek koltuklar ve tribünler monte edilerek stadyum, futbolseverler için daha geniş bir izleme alanı sundu.

Tadilat Detayları

Stadın doğu, kuzey, güney ve misafir tribünlerine yapılan eklemelerle kapasite artırıldı. Kale arkaları ve maraton tribünlerinin üst kısımlarına portatif tribünler yerleştirilirken, toplam 2 bin 620 yeni koltuk eklendi. Ayrıca VIP tribünleri genişletilen stada, geçen sezon ekstra loca takviyesi de yapılmıştı.

Futbolseverlerin İlgi Odağı

Gürsel Aksel Stadı, Türkiye ve Avrupa’nın en modern spor tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Artırılan kapasitesiyle geçen haftaki Fenerbahçe maçında tamamen dolan stadyum, atmosferi ve ambiyansıyla taraftarlar için unutulmaz bir deneyim sundu.

2017’de temeli atılan ve 26 Ocak 2020’de Beşiktaş maçıyla açılan Gürsel Aksel Stadı, kısa sürede Göztepe’nin futbol mabedine dönüştü. Tadilatla birlikte stadyum, Süper Lig’in en gözde izleme alanlarından biri haline geldi.