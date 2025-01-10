Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig’de sergilediği centilmen duruşuyla Fair Play ödülüne layık görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, Stoilov’un Galatasaray ile oynanan 18. hafta mücadelesi sonrası yaptığı yapıcı ve centilmen açıklamaları nedeniyle kendisine takdim edildi. Göztepe Kulübü, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov’un, Galatasaray ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasının ardından gösterdiği centilmen tavır ve yaptığı açıklamalar, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüllendirilmiştir. Hocamızın bu değerli ödülü almış olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Fair Play ruhunun futbol dünyasında daha da yaygınlaşmasına katkı sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: DHA