Göztepe’nin sahibi olan Sport Republic’in bir diğer kulübü olan ve İngiltere Championship'de mücadelede eden Southampton, Wembley Stadyumu’nda Leeds United ile Play-Off final maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Adam Armstrong'un golüyle 1-0 ile geçen S’oton, gelecek sezon İngiltere Premier League'de gelecek sezon boy gösterme şansı yakaladı.Premier Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Hampshire ekibi 1 yıl sonra geri döndü. Milli futbolcu Yunus Akgün'ün de kiralık olarak formasını giydiği Leicester City, Championship'te 97 puanla ilk sırada, Ipswich Town ise 96 puanla ikinci sırada Premier League'e yükselen diğer ekipler olmuştu.

Editör: Adnan Karabulut