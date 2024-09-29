Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’a 4-3 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Son 20 dakikada gelen üst üste goller sarı-kırmızılı taraftarları şok etti.

70. dakikada 3-1

Samsunspor deplasmanında sahaya çıkan Göztepe, 70. dakikada 3-1 önde olmasına rağmen son dakikalarda yediği gollerle maçı 4-3 kaybetti. Sezonun ilk yenilgisini dramatik bir şekilde alan sarı-kırmızılılar, Samsun'dan puansız dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Özellikle 70. dakikadan sonra gelen peş peşe goller, Göztepe’nin galibiyet umutlarını söndürdü.

"1 puanı bile hak etmedik"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor’u tebrik ederek mağlubiyeti değerlendirdi. Stoilov, “Rakibimiz 3 puanı hak etti, biz ise performans olarak seviyemizin çok altındaydık. 3-1 önde olduğumuzda 4-1 de olabilirdik, ancak bu bizim oyun tarzımız değildi. 1 puanı bile hak etmedik” dedi. Genç ve potansiyeli yüksek bir takım olduklarını vurgulayan Stoilov, uzun bir yolculukta olduklarını ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Isaac Solet korkuttu

Maçın henüz başında korkutan bir an yaşandı. Göztepe’nin orta saha oyuncusu Isaac Solet, 2. dakikada hava topu mücadelesinde rakip oyuncu Zeki ile çarpışarak yere yığıldı. Bilincini kaybeden Orta Afrikalı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Solet’in bilincinin açıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Solet’in kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Romulo formunu koruyor

Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Romulo, bu sezon da performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Geçen sezon devre arasında katıldığı sarı-kırmızılı takımda 12 maçta 5 gol ve 3 asistle dikkat çeken Romulo, bu sezonda 6 maçta 3 gol attı. Samsunspor maçında da ağları havalandıran golcü oyuncu, taraftarın sevgilisi haline geldi. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un en çok güvendiği isimlerden biri olan Romulo, Juan ile de muhteşem bir uyum yakaladı.