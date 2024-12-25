Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Göztepe’de Brezilyalı golcü Romulo Cardoso ve Sloven orta saha David Tijanic, performanslarıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın hücum hattında adeta yıldızlaşan iki oyuncu, hem Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda takımın başarısına önemli katkılar sundu. 22 yaşındaki Sambacı Romulo Cardoso, Süper Lig’in ilk yarısında 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Bucaspor 1928’e karşı oynanan maçta da 1 gol ve 1 asistle sahne alan genç oyuncu, transfer edildiği günden bu yana değerini katladı. Geçtiğimiz sezon Atletico Paranaense’den kiralanan Romulo, Göztepe’ye geldiğinde piyasa değeri 2 milyon Euro iken, bu sezon sonunda değeri 3.7 milyon Euro’ya yükseldi. Göztepe yönetiminin satın alma opsiyonu bulunan Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçeceği belirtiliyor.

Tijanic geç açıldı

Sloven orta saha David Tijanic, bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. 2021 yılında Göztepe’ye rekor bonservis ücretiyle transfer edilen ancak yıllardır istikrarsız bir grafik sergileyen Tijanic, bu sezon performansıyla adeta küllerinden doğdu. Süper Lig’de 4 gol atan ve 6 asist yaparak Fenerbahçeli Dusan Tadic ile birlikte asist krallığında zirvede yer alan 27 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Bucaspor 1928 karşısında gol atmayı başardı. Romulo ve Tijanic’in liderliğinde hücumda etkili bir performans sergileyen Göztepe’de diğer oyuncular da önemli katkılar sundu. Juan, ligde 3 gol ve 2 asistle oynarken, çapraz bağlarından sakatlanan Solet ve Fofana 2’şer gol attı. Japon orta saha oyuncusu Matsuki ise hem ligde hem kupada toplamda 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan sarı-kırmızılı ekip, Romulo ve Tijanic’in formuyla bu hedefe bir adım daha yaklaşmış durumda. Göztepe, sezonun ikinci yarısında da bu ivmeyi sürdürerek başarıya ulaşmayı hedefliyor.