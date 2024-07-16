İZMİR (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, şort sponsorluğu için HDI Sigorta ile anlaştı.



Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan ve HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki törende anlaşmayı imzaladı.

Ertan, törendeki konuşmasında, Göztepe'nin camiası, taraftarı, teknik ve idari yapısıyla dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

Geride kalan sezonun ardından yükseldikleri Süper Lig'de kalıcı olmayı istediklerini ifade eden Ertan, "Tabii bunu yaparken markalarla olan iş birlikleri önemli. Çünkü giderleri sağlamak için gelir yaratmanız gerekiyor." dedi.

Sponsor konusunda camiayı memnun etmeye çalıştıklarını aktaran Ertan, şunları kaydetti:

"Yerel ve ulusal ya da HDI Sigorta gibi uluslararası çapta birçok firmayla iş birliği konusunda istekli davranıyoruz. Spor endüstrisine yatırım yapma iştahı olan firmayı bulabilmek çok mümkün değil. HDI Sigorta gibi dev bir firmanın Süper Lig yolculuğu ve mücadelesinde katkı sağlayacak olması değerli."

Firuzan İşcan ise HDI Sigorta'nın Türkiye'deki spor branşlarına destek olmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Sporcunun ve sporun dostu bir marka olma yolunda ilerlediklerinin altını çizen İşcan, "Rekabetin üst boyutta olduğu futbol, gündemin en sıcak maddelerinden. Tekrardan 100. yılında Süper Lig'e dönen Göztepe ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Göztepe ile mazimiz var ve bunu yeniliyoruz. 100 yıl futbol kulüpleri için çok önemli ve değerli. Göztepe, 1925'e dayanan çok değerli ve efsane olmuş futbolcuların yer aldığı güzide bir kulübümüz." değerlendirmesinde bulundu.