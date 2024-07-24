Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk iki haftanın müsabaka programını duyurdu. Sezon, son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele ile 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Fikstürün geri kalanı Avrupa maçlarından sonra belli olacak.

Göztepe'nin maçları ne zaman?

Süper Lig'de ilk 2 maçın açıklanmasıyla sarı - kırmızılı ekibin de maçları belli oldu. Buna göre İzmir temsilcisinin maç programı şu şekilde;

1. hafta

10 Ağustos Cumartesi

21.45 Antalyaspor - Göztepe

2.hafta

17 Ağustos Cumartesi

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

Kendi evinde sezonu Fenerbahçe ile açacak

Buna göre 2. haftada ilk iç saha maçını oynayacak Göztepe'de rakip Fenerbahçe olacak. 17 Ağustos'ta gerçekleşecek maçta taraftarların ilgisi büyük olacak.

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