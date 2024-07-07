Göztepe'nin Yeni Transfer Hedefi!

Süper Lig'e iki yıl aradan sonra dönen Göztepe, iddialı bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar kadrosuna dört yeni oyuncu kattıktan sonra, şimdi de Karagümrük'te forma giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'yi transfer listesine ekledi.

Feghouli ile görüşmeler başladı

Geçen sezon İstanbul ekibi Karagümrük ile küme düşen ve sözleşmesi sona eren Feghouli ile menajeri aracılığıyla temas kuruldu. Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoliov'un da onay verdiği bu transfer, Feghouli'nin Süper Lig tecrübesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Süper Lig'e dönüş isteği

Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Sofiane Feghouli'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi, Göztepe'nin bu transferde elini güçlendiriyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de teklifler alan 34 yaşındaki oyuncunun, Göztepe'ye sıcak bakabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maliyeti konusunda araştırmalar yaparken, Feghouli'nin 400 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

En kısa sürede Göztepe'de

Sofiane Feghouli, kariyerinde Grenoble, Valencia, Almeria ve West Ham formalarını giyen 34 yaşındaki ön libero, Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, Cezayir Milli Takımı ile de Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Tecrübeli futbolcu, transfer şartlarının oluşması halinde en kısa sürede Göztepe'ye imza atabileceği bildirildi.