Trendyol Süper Lig’in dikkat çeken ekiplerinden Göztepe, ilk 20 hafta itibarıyla 34 puan toplayarak 4. sıraya yerleşti. 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, özellikle son 6 maçta yükselen form grafiğiyle Avrupa hedefini güçlendirdi. Bu süreçte topladıkları 13 puan, İzmir ekibini zirve yarışında tutmaya yetti.

Hücumda etkili, savunmada sağlam

Son 6 maçta rakip fileleri 14 kez sarsan Göztepe, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatmayı başaran sarı-kırmızılılar, hücum hattında ise etkili bir performans sergiledi. Takımın skor yükü, sezon boyunca farklı bölgelerdeki oyuncuların katkısıyla dengeli bir şekilde dağıtıldı.

En skorer takımlardan biri

Göztepe, 38 golle Süper Lig’in en skorer üçüncü takımı konumunda. Ligin gol krallığında üst sıralarda bulunan Galatasaray (52 gol) ve Fenerbahçe’nin (49 gol) ardından geliyor. İzmir ekibi, bu hücum gücüyle hem rakiplerine zor anlar yaşatıyor hem de taraftarlarına bol gollü maçlar izletiyor.

Fenerbahçe maçına hazırlık

Hafta sonu Fenerbahçe ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Göztepe, rakibini mağlup ederek hem yükselişini devam ettirmek hem de Avrupa hayaline bir adım daha yaklaşmak istiyor. İzmir ekibi, iç saha avantajını da kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.