Göztepe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampında ikinci hazırlık maçında Fehervar FC ile karşılaştı. Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen gösterdiği çaba ile skoru 2-2'ye getiren sarı-kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçına odaklanıyor.

Göztepe, Slovenya'da Fehervar FC ile karşılaştı

Bled Spor Parkı'nda oynanan mücadelede Göztepe, 16. ve 21. dakikalarda yediği gollerle zor bir başlangıç yaptı. Ancak sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Ahmed Ildız'ın golüyle farkı bire indirdi. İlk yarının son anlarında Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle skoru 2-2'ye getiren Göztepe, ikinci yarıda da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.

Göztepe, Slovenya kampında çıktığı ikinci hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etmiş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, üçüncü hazırlık maçını 20 Temmuz Cumartesi günü İngiliz ekibi Luton Town ile oynayacak.