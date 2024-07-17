Göztepe, Süper Lig'in transfer sezonunda aktif bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan ile sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi Southampton'ın FC Tokyo'dan transfer ettiği Japon orta saha Kuryu Matsuki ile Brezilya'nın Sao Paulo takımından forvet Juan Santos da Silva ile de anlaşma sağladı.

Göztepe, transfer çalışmalarında hız kesmeden ilerliyor

İngiliz ekibi Southampton'ın FC Tokyo'dan transfer ettiği Japon orta saha Kuryu Matsuki ve Brezilya'nın Sao Paulo takımından forvet Juan Santos da Silva ile anlaşma sağladı.

Göztepe, transfer sezonunda sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna katmıştı. Şimdi ise Southampton'ın bonservisini aldığı Japon orta saha Kuryu Matsuki ve Brezilya'nın Sao Paulo takımından forvet Juan Santos da Silva ile anlaşma sağladı.

Göztepe'ye veda eden 21 yaşındaki Kuryu Matsuki, geçen sezon J1 Lig'de 18 maça çıkıp 2 gol kaydetti

Brezilyalı golcü Juan Santos da Silva ise Sao Paulo'da geçen sezon 19 resmi maça çıkarak 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kuryu Matsuki'nin kısa süre içinde Slovenya kampına katılması planlanıyor. Ayrıca, Tanzanyalı Dismas Miroshi ile prensipte anlaşma sağlandı ve Belçika'nın Zulte Waregem takımından 21 yaşındaki orta saha için de sözleşme imzalanması bekleniyor.