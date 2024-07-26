Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Slovenya kampını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki ile anlaşma sağlarken, Fransız forvet Sekou Mara'yı da transfer etmek üzere.

Kuryu Matsuki İzmir'e geliyor

Göztepe, Southampton'ın FC Tokyo'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki ile her konuda anlaşmaya vardı. Matsuki'nin hafta başında İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Oyuncunun 1 yıl kiralık olarak Göztepe forması giyeceği açıklandı.

Sekou Mara transferi de bitmek üzere

Göztepe yönetimi, Southampton forması giyen Fransız golcü Sekou Mara'yı da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattını Sao Paulo'dan transfer edilen golcü Juan Silva ile güçlendiren Göztepe, Mara'yı da ekleyerek hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Southampton'ın bu transferde Göztepe'ye kolaylık sağlayacağı ve Mara'nın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Şimdiye kadar 6 transfer yapıldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Göztepe, daha önce sol bek Djalma Silva, stoperler Koray Günter ve Novatus Miroshi, sağ bek Nazım Sangare, orta saha Isaac Solet ve kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti. Bu transferlerle kadrosunu güçlendiren İzmir ekibi, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.