Trendyol Süper Lig, yarın akşam Galatasaray - Hatayspor maçıyla başlayacak. 12 Ağustos'a kadar sürecek maçların hakemlerini ise Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) sitesinden duyurdu.

Buna göre ligin ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman



10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan



11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan



12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

Antalyaspor - Göztepe maçı Zorbay Küçük'ün

Süper Lig'deki ilk maçını deplasmanda oynayacak olan İzmir ekibi, Zorbay Küçük yönetiminde Süper Lig'de toplamda 7 maça çıktı. Bunlardan sadece bir maçında galibiyet alırken, 4 maçta mağlup oldu, 2 maçta da berabere kaldı.

Antalyaspor ise Zorbay küçük yönetiminde toplam 12 maça çıkarken, bu maçların 4'ünden galibiyetle ayrıldı. 3 karşılaşmada mağlup olan kırmızı beyazlı ekip, 5 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.