Son dönemde kadrosuna kattığı oyuncular için taraftarlardan büyük eleştiri alan Göztepe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı kulübün yüzde 70 hissesine sahip olan Sport Republic’in bir diğer takımı İngiliz ekibi Southampton için düşündüğü Kuryu Matsuki, İzmir ekibine gelebilir. Japonya J1 Ligi ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 2003 doğumlu oyuncu çalışma izni konusunda sıkıntı yaşayınca futbolcuyu kaçırmak istemeyen yönetim Japon Milli futbolcuyu satın alarak Göz Göz’e kiralamanın hesaplarını yapıyor.

Kuryu Matsuki, Göztepe’ye transfer olmadan önce Japonya ligindeki son maçında yedek kulübesinde oturdu. Genç futbolcu Tokyo’da taraftarın da sevgilisi durumunda. Hızlı oyun tarzıyla Avrupa’da bir çok takımın ilgi odağı olan Matsuki için Southampton elini çabuk tutmak istiyor. Japon yıldız, son iki yılda milli takımlarındaki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.