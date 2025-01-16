Stanimir Stoilov ile iyi bir çıkış yakalayan ve Süper Lig'de 5. sırada bulunan Göztepe, kış transfer dönemi için çalışmalara başladı. Göz-Göz, Udinese'de forma giyen Kamerunlu stoper Enzo Ebosse için Serie A ekibine transfer teklifi yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin Udinese'ye ilettiği teklif oyunun kiralık olarak kadroya katılması yönünde. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun İtalya ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında sona erecek. Udinese ile bu sezon 3 maça çıkan ve U19 takımının yaptığı bir maçta da görev alan 185 boyundaki sol ayaklı stoperin piyasa değeri ise 2 milyon Euro civarında.