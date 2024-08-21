Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kaleci pozisyonunda sayısal eksikliği olan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sene şampiyonluk yolunda takıma büyük bir katkı veren eski kalecisi Mateusz Lis'i renklerine bağlıyor.

İmzayı atıyor

Southampton’la birlikte Göztepe’yi yöneten Sport Republic şirketinin de 27 yaşındaki kalecinin İzmir ekibine gitmesine onay verdiği öğrenildi. Sarı kırmızılılar Mateusz Lis ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi. Polonyalı kaleci bu akşam İzmir'de olacak ve yarın sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.