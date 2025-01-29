Trendyol Süper Lig'de bu sezon müthiş bir mücadele sergileyen Göztepe, aldığı 10 galibiyetle dikkat çekse de öne geçtiği maçları sonuçlandırma konusunda sıkıntı yaşıyor. İzmir temsilcisi, 20 haftada topladığı 34 puanla 5. sırada yer alsa da özellikle deplasman karşılaşmalarında skoru koruyamamak büyük bir sorun haline geldi.

Göztepe, dış sahada öne geçtiği 5 maçın hiçbirinden galip ayrılamadı. Alanyaspor ve Hatayspor deplasmanlarında 1-0'lık üstünlük yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçları 1-1'lik beraberliklerle tamamladı. Ancak asıl kayıp Gaziantep FK, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarında yaşandı. Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, bu mücadelelerde de öne geçmesine rağmen savunmada direnç gösteremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.





Kaynak: İHA