Süper Lig’de yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiren Göztepe, Brezilya’nın Sao Paulo takımından iki oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer limitlerinin kısıtlı olması nedeniyle transferlerin bir bölümünü Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton üzerinden yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolculardan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington’u kiralık olarak renklerine bağlayacak. Southampton’un Silva ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken, Wellington için de Sao Paulo’yla prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Oyuncular Slovenya kampına yetiştirilecek

İki oyuncunun da 2 yıllığına Göztepe’ye geleceği kaydedildi. Onursal Başkan Mehmet Sepil dün Futbol Federasyonu’nun seçimli genel kurulunda yaptığı açıklamada, transfer limitleri nedeniyle Southampton’la işbirliği yapıldığını açıklamıştı. Mehmet Sepil, "Kadro yapılanmasını oluşturuyoruz. Anlaştığımız ve anlaşacak olduğumuz oyuncular var. Bu futbolcular yakın zamanda Slovenya kampına katılacaklar" açıklamasını yaptı.