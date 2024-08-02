Göztepe, Süper Lig'e dönerken Caner Osmanpaşa'yı gündemine aldı. Lasse Nielsen'in ayrılmasının ardından stoper ihtiyacını karşılamak için Caner'i transfer etmek istiyor. Şu an boşta olan Osmanpaşa, menajerler tarafından Göztepe'ye önerildi.

Caner Osmanpaşa'nın Kariyeri ve Göztepe'ye İlgisi

Kariyerinde 305 Süper Lig maçına çıkan 36 yaşındaki Caner Osmanpaşa, Göztepe'nin yeni sezondaki hedefleri doğrultusunda önemli bir transfer adayı. Süper Lig'de on bir sezon geçiren, Sivasspor, Trabzonspor, Akhisarspor ve Erciyesspor'da top koşturan tecrübeli savunmacı, boşta olması durumundan bir çok takımın da ilgisini çekiyor. 36 yaşındaki isim 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un da radarında fakat, Caner'in tercihinin Süper Lig olduğu ifade ediliyor.

Lundqvist ve Crespo Transfer Gelişmeleri

Orta saha oyuncusu Roman Pascal Lundqvist'e İsveç'ten Goteborg talip oldu. Ayrıca, Fenerbahçeli Miguel Crespo'nun önceliğinin Avrupa'da oynamak olduğu belirtildi. Crespo'nun kararına göre Göztepe alternatif isimlere yönelecek.