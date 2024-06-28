İzmir temsilcisi, son olarak Slavia Sofya'dan orta saha oyuncusu Isaac Solet'i kadrosuna katarken, stoper Koray Günter ile imza aşamasına geldi. Şimdi ise Göztepe'nin gündeminde Randers'in 26 yaşındaki Nijeryalı forveti Stephen Odey bulunuyor.

Asıl mevkisi santrafor olan Odey, kanatlarda da görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Göztepe, kadro planlamasında titizlikle çalışarak, Odey’i kadrosuna katmayı hedefliyor. İzmir ekibi, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurarak Süper Lig'de başarılı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Göztepe taraftarları, Stephen Odey transferinin gerçekleşmesi durumunda, takımın hücum hattında önemli bir güç kazanacağına inanıyor. Yönetim, Odey'nin transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürerek, taraftarlara müjdeli haberi vermek istiyor.