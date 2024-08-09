Trendyol Süper Lig'in başlamasına saatler kala Göztepe sponsorluk anlaşmalarına devam ediyor. Takıma katkı sağlayacak her türlü adımı atmaya çalışan sarı kırmızılılar bu kez şans oyunları platformu olan Nesine ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Her zaman yanımızda oldular

Göztepe Spor Kulübü Ceo'su Kerem Ertan, Nesine platformunun sponsorluğundan mutlu olduğunu belirterek," Nesine grubu 2005 yılından beri Türk futboluna katkı sağlayan ve Türk futbolunu takımları için önemli bir yapı taşı. En başından beri desteklerini hep hissettirdiler. Nesine ile olan işbirliğimizin sonraki projeler için de devam edeceğini umuyoruz. Yeni sezonda da yanımızda olacakları için öncelikle Nesine grubuna teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Göztepe gibi kulübe sponsor olduğumuz için gururluyuz

Nesine Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal, "Öncelikle 100. yılını kutlayacak olan Göztepe gibi köklü bir kulüple yürüyecek olmaktan gurur duyuyoruz. Nesine Göztepe formasının sağ kolunda yer alacak. Ben bu işbirliğinin Nesine'nin marka değerine hem de Göztepe'nin hedeflerine katkı sağlayacağını düşünüyor ve inanıyorum. Bu işbirliğinin faydalı olacağını düşünüyorum. Nesine yaklaşık 15 yıldır spor kulüpleriyle çalışmakta ve sporda ki yatırımlarına devam etmekte. 400'ü aşkın çalışanımız ile kamuoyuna ve spora katkı vermek için çalışıyoruz. Daha sonrası için de beraber yapacağımız projelerle de Göztepe'ye katkı vermeye devam edeceğiz. Buradan Göztepe kulübüne ve Nesine tarafında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.