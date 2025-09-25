Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, önümüzdeki süreçte zorlu bir fikstüre giriyor. İzmir temsilcisi, 4 maçlık periyotta 3 kez dış sahada oynayacak.

Göztepe’yi bekleyen yoğun fikstür

Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor’a konuk olacak Göztepe, ardından evinde Başakşehir’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra üst üste iki zorlu deplasmana çıkacak: önce Alanyaspor, ardından Galatasaray.

Deplasmanda bu sezon formda

Geçen sezon dış sahada istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, bu sezon deplasmanda dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Göztepe, Eyüpspor deplasmanına moralli çıkıyor
Göztepe, Eyüpspor deplasmanına moralli çıkıyor
İçeriği Görüntüle

    1. hafta: Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

    1. hafta: Fatih Karagümrük’ü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-0 yendi.

    1. hafta: Kayserispor deplasmanında Efkan’ın son dakikada attığı frikik golüyle 1-1 berabere kaldı.

Şu ana kadar deplasmanda 7 puan toplayan Göztepe, taraftarına dış sahada güven veriyor.

Kaynak: DHA