Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, önümüzdeki süreçte zorlu bir fikstüre giriyor. İzmir temsilcisi, 4 maçlık periyotta 3 kez dış sahada oynayacak.
Göztepe’yi bekleyen yoğun fikstür
Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor’a konuk olacak Göztepe, ardından evinde Başakşehir’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra üst üste iki zorlu deplasmana çıkacak: önce Alanyaspor, ardından Galatasaray.
Deplasmanda bu sezon formda
Geçen sezon dış sahada istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, bu sezon deplasmanda dikkat çekici bir performans sergiliyor.
hafta: Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.
hafta: Fatih Karagümrük’ü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-0 yendi.
hafta: Kayserispor deplasmanında Efkan’ın son dakikada attığı frikik golüyle 1-1 berabere kaldı.
Şu ana kadar deplasmanda 7 puan toplayan Göztepe, taraftarına dış sahada güven veriyor.