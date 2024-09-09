Bu hafta piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz kararına çevrilmiş durumda. Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisi, altın fiyatlarında dalgalanma yaratabilir. Özellikle altının ons fiyatı 2.500 dolar seviyesini zorlamaya devam ederken, bu kritik veriler altının seyrini belirleyecek.

ABD’nin Ağustos ayı istihdam verileri ise beklentilerin altında kaldı. İş gücü piyasasındaki bu zayıflık, resesyon ihtimalini gündeme getirirken, Fed’in faiz indirimine dair beklentiler ise farklı senaryolarla değerlendiriliyor. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi, Fed’in bu kararı nasıl şekillendireceğini büyük ölçüde belirleyecek.

Gram altın tahmini: 5 bin TL mümkün mü?

Altının gram fiyatı için dikkat çekici bir tahmin Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı’dan geldi. Yazıcı, gram altının yıl sonuna doğru 3 bin - 3 bin 500 TL bandına ulaşabileceğini belirtti. Ancak asıl çarpıcı iddia, olası bir yeni salgın ya da jeopolitik gelişmelerin altının gram fiyatını 5 bin TL’ye kadar çıkarabileceği yönünde.

Yazıcı, küresel sağlık krizleri ve özellikle Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin bu yükselişi tetikleyebileceğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşı, İran-İsrail çatışması gibi unsurların altın fiyatlarını ciddi anlamda yükseltebileceğini dile getirdi.

Kapalıçarşı’da anlık altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 2.719,01 TL’den alınıp, 2.719,46 TL’den satılıyor.

2.719,01 TL’den alınıp, 2.719,46 TL’den satılıyor. Çeyrek altın: 4.350,41 TL’den alınıp, 4.446,31 TL’den satılıyor.

4.350,41 TL’den alınıp, 4.446,31 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını: 18.520 TL’den alınıp, 18.800 TL’den satılıyor.

Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında büyük bir dalgalanma beklenirken, özellikle Asya piyasalarından gelen olumsuz haberler ve ABD vadelilerindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Altının aylık ve yıllık performansı

Gram Altın: Yılbaşına göre altın fiyatı 4,25 TL artarak %14,26 oranında değer kazandı.

Yılbaşına göre altın fiyatı 4,25 TL artarak %14,26 oranında değer kazandı. Ons Altın: 2.492,40 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, global piyasalardaki risk iştahının etkisiyle 2.500 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor.

Bu hafta, altın fiyatlarının Fed’in alacağı faiz kararı ve ABD enflasyon verisi doğrultusunda nasıl bir seyir izleyeceği büyük merak konusu. Altına yatırım yapanlar için kritik bir hafta yaşanırken, uzmanların beklentileri yön verici olacak.