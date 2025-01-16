Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan belirsizlik ve FED'in faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle hızla yükselmeye devam ediyor. 2024'ün son iki ayında kayıplar yaşanmış olsa da 2025 yılına girerken altın fiyatları önemli bir yükseliş kaydetti. Özellikle gram altın, 3.088 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekiyor.

FED beklentileri ile yükseldi

Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verilerinin ardından 2.703 dolar seviyelerine çıkarak önemli bir artış gösterdi. Bu artış, FED’in faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, altın yatırımcılarının ilgisini artırmış durumda. Ayrıca, 2024 yılında gram altının 3.076 TL’ye çıkmasının ardından, 2025 yılı için altın fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

Güncel altın fiyatları:

Çeyrek Altın: 5.028 TL alış, 5.060 TL satış

Yarım Altın: 10.056 TL alış, 10.119 TL satış

Tam Altın: 20.051 TL alış, 20.155 TL satış

Cumhuriyet Altını: 20.454 TL alış, 20.763 TL satış

Finans analisti İslam Memiş, gram altının 2025 yılı temmuz ayında 3.500 TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs ise altın fiyatının 2025’te 3.000 dolara çıkacağını tahmin ediyor.