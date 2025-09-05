Altın fiyatları Eylül ayında yeni rekorlar kırarak yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor. 3 Eylül’de ons altın 3578 dolar, gram altın ise 4736 TL ile zirve yaptı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz politikaları fiyatları yukarı taşırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında uzun vadeli beklentisini paylaştı.

Gümüş, altını geride bıraktı

İslam Memiş, Yeni Asır’a yaptığı değerlendirmede yılbaşından bu yana ons altının yüzde 35, gram gümüşün ise yüzde 67 değer kazandığını belirtti. Memiş, “Altındaki yükselişler konuşulsa da bu yılın şampiyonu gümüş oldu” dedi.

FED etkisi ve güvenli liman talebi

Uzman, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 17 Eylül’de faiz indirimine gideceğini öngörerek, bu adımın güvenli liman talebini artıracağını söyledi. Memiş, “Belirsizlikler devam ettikçe yatırımcılar altına yöneliyor” ifadelerini kullandı.

5000 TL eşiği aşılıyor

Memiş, gram altın için kısa vadeli değerlendirmesinde 5000 TL seviyesinin önünün açıldığını belirtti. Ancak yatırımcılara uyarıda bulunarak, “Bir haftalık süreçte gelebilecek haber akışları agresif değer kaybına yol açabilir. Bu nedenle temkinli olunmalı” dedi.

2026 için 6000 TL hedefi

Gram altında uzun vadeli tahminini de paylaşan uzman, 2026’nın ilk yarısı için 6000 TL seviyesini hedeflediğini açıkladı.