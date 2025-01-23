Altın piyasası 23 Ocak 2025 itibarıyla yükseliş trendini sürdürüyor. Üst üste rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Dün standart altının kilogram fiyatı, %1,3 artışla 3 milyon 165 bin 900 TL’ye ulaştı.

Serbest piyasada gram altın 3.153,43 TL’den, çeyrek altın ise 5.182,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise alışta 2.752,61 dolar, satışta 2.752,91 dolar olarak kaydedildi.

Güncel Altın Fiyatları (23 Ocak 2025):

Gram Altın :

Alış: 3.153,10 TL

Satış: 3.153,43 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 5.134,00 TL

Satış: 5.182,00 TL Netflix'ten zam kararı! Türkiye’de güncel abonelik ücretleri nasıl?

Yarım Altın:

Alış: 10.272,00 TL

Satış: 10.363,00 TL

Cumhuriyet Altını:

Alış: 20.478,00 TL

Satış: 20.639,00 TL

Altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekerken, "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu gün boyunca en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliğin küresel ekonomik gelişmelerden ve piyasa belirsizliklerinden kaynaklandığını belirtiyor. Altın yatırımı yapmayı düşünenlere, piyasayı yakından takip etmeleri ve anlık fiyat değişimlerine göre hareket etmeleri öneriliyor.