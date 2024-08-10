Müzik dünyasının efsane gruplarından Gipsy Kings, Türkiye'de müzikseverlerle buluşmak için hazırlıklarını tamamladı. Grammy Ödüllü grup, Andre Reyes öncülüğünde düzenlenecek Türkiye turnesi kapsamında beş şehirde sahne alacak.

Turne tarihleri ve şehirler

Gipsy Kings by Andre Reyes, 19-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Turne, İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilecek konserlerle müzikseverlerle buluşacak. Her konser, grubun enerjik performansları ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir deneyim sunacak.

Dünyaca ünlü şarkılar canlı performansta

Konserlerde, Gipsy Kings'in klasikleşmiş şarkıları olan "Bamboleo", "Djobi Djoba" ve "Baila Baila" gibi hit eserleri canlı olarak dinleme fırsatı bulunacak. Grubun kendine has tarzı ve ritimleri, müzikseverleri coşturacak.

Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good etkinliği

Turne, Yapı Kredi'nin 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleniyor. "Feelin’ Good" adlı bu özel etkinlik, müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi sunmayı hedefliyor.