Bolu’da 79 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'in ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu, “Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz” paylaşımının ardından tepkiler üzerine hesabını kapattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'in dört hissedarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

79 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından açıklama yapan Hacıbekiroğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun...” ifadelerini kullandı.

“Yangın merdiveni tahtadan değil” savunması

Hacıbekiroğlu, ikinci paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak; Yangın merdiveni var. İki adet var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.”

Hesabını kapattı

Facia sonrası ihmal iddialarıyla gündeme gelen otelin ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu'nun açıklamaları, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hacıbekiroğlu, yoğun eleştirilerden sonra hesabını kapattı.