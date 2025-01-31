Grand Kartal Otel'in Sahibi Ergül’ün Eşi Ve Kızları Için Tutuklama Talebi

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak’ta meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında iş adamı Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan da bulunuyordu. Yangınla ilgili yargı sürecini takip eden Doğan ve Yaman aileleri, ihmaller zincirinin sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Otel sahibi Ergül’ün eşi ve kızları için tutuklama talebi

Ailenin avukatları, Bolu Barosu eski Başkanı Avukat Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz ve Avukat Hasan Tiftik, yangın davasında ciddi usulsüzlükler olduğunu vurguladı. Avukatlar, gizlilik kararı olmamasına rağmen dava dosyasına erişemediklerini belirterek, otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve kızlarının tutuklanması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

“Mal varlıkları için acilen tedbir kararı alınmalı”

Avukat Yılmaz, Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızlarının şirket yönetiminde yetkili olduklarına dikkat çekerek, "Yangında sağ kurtulmalarına rağmen herhangi bir sorumluluk üstlenmediler. Üstelik ne mal varlıklarına tedbir konuldu ne de yurtdışı çıkış yasağı getirildi" dedi.

Öte yandan, Avukat Hasan Tiftik de şirketin mal varlıklarının el değiştirme ihtimaline karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. “Araçların devredildiğine dair duyumlar alıyoruz. Adaletin sağlanması ve mağdurların hakkının korunması için mallar üzerine tedbir konulmalı” ifadelerini kullandı.