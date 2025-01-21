Bolu'nun ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'inde gece saatlerinde çıkan korkunç yangın, otelin üst katlarını sardı. İlk belirlemelere göre, faciada 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. 237 kişinin konakladığı otelde yangının hızla yayılması, oteldeki misafirleri büyük bir paniğe sürükledi. Bazı otel misafirlerinin, çarşafları bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştığı ve pencerelerden yardım isteyenlerin olduğu bildirildi.

Yangın, ahşap kaplama nedeniyle hızla yayıldı

Yangının sebebine ilişkin yapılan ilk açıklamalarda, otelin ahşap kaplamalı dış cephesinin yangının hızla yayılmasına sebep olduğu ifade edildi. Gece başlayan yangın, kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangın sonrası otelde büyük bir korku yaşanırken, bazı misafirler hayatlarını kaybederken, diğerleri ise yaralı olarak kurtulmayı başardı.

Adalet Bakanı’ndan olayla ilgili açıklama yaptı

Facianın ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve olayla ilgili olarak 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu duyurdu. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sosyal medyada tepki çeken paylaşım: "Köroğlu Dağları seni çağırıyor"

Yangının olduğu gece, Grand Kartal Oteli’nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise büyük tepki topladı. Otelin Instagram hikayesinde "Köroğlu Dağları seni çağırıyor" şeklinde bir mesaj paylaşılmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları, bu gönderinin facianın yaşandığı saatlere denk gelmesinin büyük bir çelişki olduğunu belirtti.

Grand Kartal Otel’in gecelik ücreti dikkat çekti

Büyük bir faciaya sahne olan Grand Kartal Oteli’nin gecelik ücreti ise gündem oldu. Türkiye’nin popüler otel ve konaklama fiyatları karşılaştırma sitesinde yapılan araştırmaya göre, otelin gecelik ücreti 34 bin TL’den başlıyor. Bu yüksek fiyat, sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.