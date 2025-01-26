Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan 72 yaşındaki emekli mimar Ali B. serbest bırakıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras, ote müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı E.K.'nin de aralarında olduğu altı kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 15’e yükselirken, gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve üç şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınması sosyal medyada gündem olan 72 yaşındaki emekli mimar Ali B. serbest bırakıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.