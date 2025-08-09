İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand Plaza ve İztarım AŞ’de yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarıyla sonuçlandı. Yapılan anlaşma kapsamında şirket çalışanlarına 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk altı ay için yüzde 30, ikinci altı ay için ise TÜFE +1 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Toplu sözleşme süreci, Grand Plaza’da Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS), Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEKGIDA-İŞ) ile Türkiye, Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) temsilcileri; İztarım AŞ’de ise TEKGIDA-İŞ ve TEZ-KOOP-İŞ sendikaları arasında gerçekleşti. Yaklaşık 13 saat süren görüşmeler sonunda karşılıklı mutabakata varıldı.

Toplu iş sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TEKGIDA-İŞ 7 No’lu Şube Başkanı Ömer Atabey, TOLEYİS İzmir Şube Başkanı Mustafa Çelik ve TEZ-KOOP-İŞ 2 No’lu Şube Başkanı Ali Ayna tarafından imzalandı.

Başkan Tugay, toplu sözleşmenin imza töreninde yaptığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak işçilerimizin haklarını korumaya, aynı zamanda kurumumuzun mali disiplinini sağlamaya devam edeceğiz. Kurumumuza sahip çıkarak daha iyi hizmet üretmek için hep birlikte çalışıyoruz. Toplu sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve tüm İzmirlilere hayırlı olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde gerçekleşen bu mutabakat, işçi hakları ve kurumsal istikrarın birlikte sürdürülebilirliğine önemli bir örnek teşkil ediyor.