Beyza, geçtiğimiz aylarda Gratis mağazasında yaşanan kavga videosuyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve bu olayla tanınmıştı.

Siccin 8'e transfer

Sosyal medyada fenomen haline gelen Beyza, özellikle gözleriyle dikkat çekmiş ve kullanıcılar tarafından "Siccin'de oyna" yorumlarına maruz kalmıştı. Bu yorumlar, Siccin serisinin yapımcılarının da dikkatini çekmiş olacak ki, Beyza'nın Siccin 8 filminde rol alacağı açıklandı.

Beyza, geçtiğimiz günlerde Siccin 7 filminin galasına katılarak yapımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Gala sonrası yapılan görüşmelerin ardından Beyza'nın, 1.000.000 TL karşılığında Siccin 8 filminde yer alacağı resmen duyuruldu. Anlaşma, Beyza'nın imaj haklarını da kapsıyor.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Beyza'nın filmde yer alacak olması, sosyal medyada çeşitli tepkilere neden oldu. Kimileri, kozmetik mağazasında yaşanan olayla üne kavuşan bir kişinin böyle bir fırsat elde etmesini eleştirirken, diğerleri Beyza'nın gençler arasındaki popülerliğinin film için olumlu bir etki yaratacağını savundu.

Siccin 8 filminin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve Beyza'nın hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.