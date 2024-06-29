Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşurken, bir dükkanda bazı müşterilerin saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sabahın erken saatleriyle birlikte uzun kuyruklar oluştu

Mağazanın açılış saatinden itibaren çok sayıda insan, uygun fiyatlı kozmetik ürünleri alabilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İndirim haberinin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, sabahın erken saatlerinde mağaza önünde biriken kalabalık, mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti.

Mağaza çalışanları ve güvenlik güçlükle baş etti

Bu sırada yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, güvenlik görevlileri izdihamı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Mağaza çalışanları, yoğun talebe rağmen müşterilere yardımcı olabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak mağazanın içinde ve dışında yaşanan yoğunluk, zaman zaman tansiyonun yükselmesine ve küçük çaplı arbedelere neden oldu.

Raflar hızla boşaldı, tepkiler yükseldi

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlardan bazıları, rafların kısa sürede boşaldığını belirterek, yeterli ürün stokunun olmadığını ve indirim kampanyasının daha iyi organize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Mağaza önünde ve içinde yaşanan kavga görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı. Bazı kullanıcılar, indirimlerin daha kontrollü ve düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtirken, bazıları ise mağaza çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine destek mesajları gönderdi.