Gratis, 15. yılına özel olarak büyük bir kampanya başlattı. Müşterilerin büyük ilgisini çeken bu kampanya kapsamında, seçili ürünlerde %80 oranında indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya, 28 Haziran'a kadar devam edecek ve Gratis'e özel markalarda geçerli olacak.

15. yıl kampanyası detayları

Gratis, daha önce düzenlediği %75 indirim kampanyasıyla büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise 15. yılına özel olarak %80 oranında indirimler sunarak müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında fırça setleri, makyaj çantaları, temizlik ürünleri, pamuklar, çorap, toka, makyaj ürünleri gibi birçok ürün indirime girecek.

İndirimde olan gratis markaları

%80 indirim uygulanacak Gratis markaları şöyle:

Lykd

Beaulis

Benri

Bee beauty

Life in

Eklips

The balm

Wet n wild

İnecto

Hada labo tokyo

Green Therapy

Orien

Hask

Splat

Organic shop

Planet essence

Cashmire

Petite maison

So bio

Yoskine

Diğer markalarda seçili ürünlerde indirim

Bu kampanya sadece Gratis'in özel markalarını kapsamıyor. Diğer markalardaki seçili ürünlerde de indirim fırsatları devam ediyor. İşte o ürünler...