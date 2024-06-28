Gratis, 15. yılına özel olarak büyük bir kampanya başlattı. Müşterilerin büyük ilgisini çeken bu kampanya kapsamında, seçili ürünlerde %80 oranında indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya, 28 Haziran'a kadar devam edecek ve Gratis'e özel markalarda geçerli olacak.
15. yıl kampanyası detayları
Gratis, daha önce düzenlediği %75 indirim kampanyasıyla büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise 15. yılına özel olarak %80 oranında indirimler sunarak müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında fırça setleri, makyaj çantaları, temizlik ürünleri, pamuklar, çorap, toka, makyaj ürünleri gibi birçok ürün indirime girecek.
İndirimde olan gratis markaları
%80 indirim uygulanacak Gratis markaları şöyle:
- Lykd
- Beaulis
- Benri
- Bee beauty
- Life in
- Eklips
- The balm
- Wet n wild
- İnecto
- Hada labo tokyo
- Green Therapy
- Orien
- Hask
- Splat
- Organic shop
- Planet essence
- Cashmire
- Petite maison
- So bio
- Yoskine
Diğer markalarda seçili ürünlerde indirim
Bu kampanya sadece Gratis'in özel markalarını kapsamıyor. Diğer markalardaki seçili ürünlerde de indirim fırsatları devam ediyor. İşte o ürünler...