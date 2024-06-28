Gratis, 15. yılına özel olarak büyük bir kampanya başlattı. Müşterilerin büyük ilgisini çeken bu kampanya kapsamında, seçili ürünlerde %80 oranında indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya, 28 Haziran'a kadar devam edecek ve Gratis'e özel markalarda geçerli olacak.

15. yıl kampanyası detayları

Gratis, daha önce düzenlediği %75 indirim kampanyasıyla büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise 15. yılına özel olarak %80 oranında indirimler sunarak müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında fırça setleri, makyaj çantaları, temizlik ürünleri, pamuklar, çorap, toka, makyaj ürünleri gibi birçok ürün indirime girecek.

İndirimde olan gratis markaları

%80 indirim uygulanacak Gratis markaları şöyle:

  • Lykd
  • Beaulis
  • Benri
  • Bee beauty
  • Life in
  • Eklips
  • The balm
  • Wet n wild
  • İnecto
  • Hada labo tokyo
  • Green Therapy
  • Orien
  • Hask
  • Splat
  • Organic shop
  • Planet essence
  • Cashmire
  • Petite maison
  • So bio
  • Yoskine

Diğer markalarda seçili ürünlerde indirim

Bu kampanya sadece Gratis'in özel markalarını kapsamıyor. Diğer markalardaki seçili ürünlerde de indirim fırsatları devam ediyor. İşte o ürünler... 

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Kaynak: Haber Merkezi