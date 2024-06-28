Zonguldak Karadeniz Ereğli'de Gratis'te düzenlenen yüzde 80 indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Mağazanın açılış saatinden itibaren, uygun fiyatlı kozmetik ürünleri alabilmek için mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirim haberi sosyal medyada hızla yayıldı ve sabahın erken saatlerinde mağaza önünde büyük bir kalabalık toplandı. Mağaza kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın eden müşteriler, yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadı. Güvenlik görevlileri izdihamı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yoğunluk nedeniyle tansiyon yükseldi

Mağaza çalışanları, yoğun talebe rağmen müşterilere yardımcı olabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak mağazanın içinde ve dışında yaşanan yoğunluk, zaman zaman tansiyonun yükselmesine ve küçük çaplı arbedelere neden oldu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlardan bazıları, rafların kısa sürede boşaldığını belirterek, yeterli ürün stokunun olmadığını ve indirim kampanyasının daha iyi organize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erken saatlerde kuyruklar oluştu

Mağaza önünde erken saatlerde toplanan kalabalık, açılış anından itibaren içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bu sırada yaşanan yoğunluk, bazı vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. İndirim kampanyası, hem mağaza çalışanlarını hem de müşterileri zor durumda bıraktı. İzdiham ve yoğunluk, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı anlarda küçük çaplı arbedelere yol açtı.