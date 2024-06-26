Salihli'de üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı Salihli'de üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Gratis personel alımı ilanları

  • Sakarya: Gratis Bölge Müdürü
  • İzmir: Engelli Genel Başvuru (Destek Kadro)
  • Antalya: Gratis Engelli Satış Danışmanı
  • İstanbul: Engelli Satış Danışmanı pozisyonları
  • Mersin, Adana, İstanbul, Mersin, İzmir, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Zonguldak: Çeşitli pozisyonlar

Başvuru koşulları

  • Satış hedeflerine ulaşmaya tutkun olmak
  • Güçlü iletim ve ikna yeteneğine sahip olmak
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek
  • Profesyonel ve şirket kültürünü yansıtabilmek
  • İyi iletişim ve empati becerilerine sahip olmak
  • Dinamik ve sorumluluk sahibi olmak

Başvuru yöntemi

  • Adaylar, Kariyer.net üzerinden açık pozisyonlara başvurularını yapabilirler.
Kaynak: Haber Merkezi