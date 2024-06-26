Gratis personel alımı ilanları
- Sakarya: Gratis Bölge Müdürü
- İzmir: Engelli Genel Başvuru (Destek Kadro)
- Antalya: Gratis Engelli Satış Danışmanı
- İstanbul: Engelli Satış Danışmanı pozisyonları
- Mersin, Adana, İstanbul, Mersin, İzmir, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Zonguldak: Çeşitli pozisyonlar
Başvuru koşulları
- Satış hedeflerine ulaşmaya tutkun olmak
- Güçlü iletişim ve ikna yeteneğine sahip olmak
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek
- Profesyonel ve şirket kültürünü yansıtabilmek
- İyi iletişim ve empati becerilerine sahip olmak
- Dinamik ve sorumluluk sahibi olmak
Başvuru yöntemi
- Adaylar, Kariyer.net üzerinden açık pozisyonlara başvurularını yapabilirler.
Kaynak: Haber Merkezi