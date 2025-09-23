Lansman toplantısı, 23 Eylül 2025 Salı günü saat 15.00’te BASİFED binasında gerçekleştirilecek.

İlk kez İzmir’de

Beş yıldır farklı ülkelerde başarıyla uygulanan uluslararası iş planı yarışması, genç girişimcilere toplumsal ve küresel sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme fırsatı sunuyor. Program, bu yıl İzmir’de ilk kez düzenlenecek.

Lansmanda neler olacak?

Toplantıda TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ile BEBA Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalanacak. Ayrıca BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı Başkanı Ümran Beba, kendi başarı hikâyesini paylaşarak genç girişimcilere ilham verecek. Etkinlik, katılımcılara networking imkânı da sağlayacak.