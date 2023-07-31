FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitmesinin ardından öğle saatlerinde Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, işçilerle birlikte Metro A.Ş binası önünde basın açıklamasında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in greve yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara yanıt veren Giral, görüşmeye açık olduklarını belirtirken açıklamanın talihsiz bulduğunu belirterek Başkan Soyer'e verilen bilgilendirmenin eksik ve hatalı olduğunu söyledi.

"BİZİ OYALADILAR"

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, yaptığı açıklamada "Şu anda metro emekçisi arkadaşlarımızın tamamı asgari ücrette. Bu enflasyonist ortamda evlerini geçindiremez duruma geldiler. En son yaptığım araştırmada 625 metro emekçisinin 450 tanesinin evi kira. Fakat Tunç Başkan’ın talihsiz bir açıklamasını okuduk. Kendisine verilen bilgilendirmenin biraz eksik ve hatalı olduğunu tespit ettik. Tunç Başkan’ın verdikleri teklif rakamı doğru. En yüksek giydirilmiş net 25 bin TL, en düşük giydirilmiş net ise 22 bin TL. Bu rakamların içerisinde kök ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, yakacak yardımı, aile yardımı, çocuk parası, sosyal yardım, iş riskleri ve gıda yardımı bulunmaktadır. Ve verilen teklif 6 aylık değil 1 yıllıktır. Bizim en son geldiğimiz yerde taleplerimiz; En yüksek giydirilmiş ücrette 33 bin 500 TL. En düşük giydirilmiş ücrette ise 31 bin 200 TL’dir. Bu verilsin, 1 saat sonra sözleşmeyi imzalayayım. Yani başkanın sosyal medyada açıkladığı 39 bin TL’lerdeki teklif ilk TİS teklifimizdi. Ama SODEMSEN, TİS sürecinin son 15 güne kadar bu tekliflerin hiçbirini getirmedi. Bizi oyaladılar" dedi.



"ASGARİ ÜCRETE TAKILIP KALACAĞIZ"

Grev kararı almanın kolay olmadığını belirten Giral, "'Sendika grev kararı aldı' deniyor. İşçinin arkasında olmadığı hiçbir grev kararı alınamaz. Yani burada emekçi destek vermediği sürece sendika grev kararı alamaz. Burada sendikayı suçlayarak, emekçinin ekmeğini siyasete bulaştırarak hiçbir sonuca varılamaz. Biz burada biliyoruz ki; Tunç Başkan emeğe ve emekçiye değer veren bir başkandır. Umarım bu yanlış bilgilendirmelerden geri dönüp, taleplerimize cevap verip, kısa sürede krizi çözeriz. Amacımız, İzmir halkını mağdur etmek değil. Evet, İzmir halkı mağdur oluyor ama bu çalışanlar da İzmir’in çocuğu. İzmir halkından metro emekçisine sahip çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz rakamın yarısı zaten ev kirasına gidecek. Biz bir yıl sonra asgari ücrette takılıp, kalacağız" diye konuştu.

"UZANAN ELİ TUTMAYA HAZIRIZ"

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, açıklamalarının devamında ise "Açıklanan enflasyon rakamları gerçek değil. Asgari ücrete gelen zam oranları bir buçuk yılda yüzde 168. Devletin açıkladığı enflasyon yüzde 95. Siz bize yüzde 95 zammı verseniz bile refah payımı vermezseniz enflasyonun arkasından koşar haldeyiz. Tunç başkana buradan tekrar sesleniyoruz; metro emekçisine kin duymasın. Sendikaya kin duymasın. Bizim siyasetimiz emek mücadelesi. Metro emekçisine sahip çıksın. Burada 20 yıldır bir emek sömürüsü vardı. Sağ olsun, başkan(Tunç Soyer) geldi ve olayları bir yere getirmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Net anlaşılabilir bir şekilde söylersek; Metro 23 yıllık şirket. Buradan emekli olan arkadaşlarımız var. Emekli olan arkadaşlarımıza şimdi 8-9 bin lira maaş bağlanıyor. Aynı yıllarda belediyenin diğer şirketlerinden emekli olanlara 19-20 bin lira maaş bağlanıyor. Metro emekçisinin bugünü değil geleceği de çalınmış vaziyette. Biz bunları toplamaya, metro emekçisinin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Grev kararını almak zorunda bırakıldık. Biz, grevde olsak dahi 7/24 uzanan eli tutmaya hazırız. Kapılarımız açık. Gelecek her teklifi, arkadaşlarımız ile birlikte değerlendiririz. Taleplerimizi karşılayacak orana gelirse, imza atmaya hazırız. Anlaşma sağlanmazsa diye bir durum yok, mutlaka sağlanacaktır. Anlaşma sağlanana kadar da grev sürecek. Metro emekçisinin direnci yerinde. Metro emekçisinin arkasında Demiryol-İş Sendikası, Türk-İş Sendikası var. Türk-İş’e bağlı diğer sendikaların bütün emekçileri var. Onun için emeğimizin karşılığını alana kadar bu grev sürer" ifadelerini kullandı.



