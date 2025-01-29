Ankara’da 9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, Etimesgut ilçesinde gözaltına alındı. FETÖ’ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen Akyıldız, uzun süredir güvenlik güçlerinin takibindeydi.

Sahte kimlik ile yakalandı

28 Ocak günü saat 19.45 sıralarında Atilla Eşer Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta, sahte kimlik ibraz eden Akyıldız’ın, 2016 yılında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında çıkarılan arama kararı doğrultusunda olduğu belirlendi.

Adli işlemler başlatıldı

Eski hakim Yaşar Akyıldız hakkında, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. 2014 yılında yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından aday gösterilen Akyıldız’ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından işlemleri başlatıldı.

Akyıldız, işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edileceği bildirildi.