İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de yürütülen "Bozdoğan-40" operasyonunda, gri kategoride aranan 6 terör eyleminin faili terörist "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'IN Lice ilçesinde gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-40" Operasyonunda; gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️

Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-40" Operasyonunda;

⬜️ GRİ Kategoride olan 1️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️ Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Devam… pic.twitter.com/SbQ6JyFeeN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 25, 2024

Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu; 8 güvenlik görevlisinin ve 15 Sivil vatandaşın şehit edildiği;8 Güvenlik görevlisinin ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu “BOZDOĞAN-40” operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma komando timlerimiz ve güvenlik korucularımızla, terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.

Çatışmada yaralanan jandarma üsteğmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Terörist Sofi Mehmet Yıldırım’ın 22 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçeekleştirilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,09 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 08 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır 'ın Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon esnasında meydana gelen EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.