Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılacak kritik toplantıya odaklanırken, gri listeden çıkma sürecinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 28 Haziran'da gerçekleşecek olan bu toplantıda, FATF ülkelerin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeledeki performansını değerlendirerek Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağına karar verecek. Türkiye, 2021 yılında gri listeye alınmış ve o tarihten bu yana uluslararası standartların büyük bir kısmını karşılayarak ilerleme kaydetmiş durumda. Son ziyaretinde FATF heyeti, Türkiye'nin bu alandaki uygulamalarını yerinde değerlendirmiş ve gözlemlerini rapor halinde sunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıya katılmak üzere Singapur'a gidecek ve Türkiye'nin gri listeden çıkması durumunda uluslararası yatırımların önünün açılacağını ifade ediyor. Gri listede olmanın getirdiği sınırlamaların kalkmasıyla birlikte, Türkiye'nin finansal açıdan daha cazip hale gelmesi bekleniyor.

Diğer yandan, Türkiye'nin gri listeden çıkabilmesi için kripto varlıklarla ilgili yeni düzenlemeler de önem taşıyor. Bakan Şimşek'in Kasım 2023 hedefi doğrultusunda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alarak faaliyet göstermeleri gerekecek. Bu düzenlemelerin ihlali durumunda ise ciddi yasal yaptırımlar öngörülüyor; izinsiz kripto varlık hizmeti sunanlar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.