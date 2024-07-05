CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Arpacı, Türkiye'nin gri listeye AKP iktidarında girdiğini hatırlatarak, o dönemdeki kötü ekonomi politikalarını eleştirdi ve sorumluları hesap vermeye çağırdı.

Arpacı, gri listeye düşüren kötü ekonomi politikalarını uygulayan siyasetçi ve bürokratlara hesap sorup soramadıklarını sordu ve bu süreçte Türkiye'nin suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği ve kara para aklama vakalarının arttığı bir ülke haline geldiğini vurguladı. Dönemin yöneticileri olan AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirerek, bu isimlerin şu an kutlama mesajları atmalarına dikkat çekti.

Ayrıca Arpacı, elektrik fiyatlarına yapılan yüksek zam ve vatandaşın karşı karşıya kaldığı yüksek enflasyon gibi ekonomik sorunları da gündeme getirerek, halkın sabrının taşmakta olduğunu ve vatandaşların ekonomik zorluklardan bıktığını dile getirdi. Konuşmasında, vatandaşların çektiği ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, hükümet yetkililerine vatandaşın cebinden ellerini çekme çağrısında bulundu.

CHP’li Arpacı’nın konuşması şöyle:

“Ülkemiz girdiği gri listeden tam üç yıl sonra çıkartıldı. 2019’da FATF’ın uyarılarına rağmen

önlem alınmaması nedeniyle ülkemiz suç örgütlerinin cirit attığı, kara para aklama vakalarının ayyuka

çıktığı, hatta dünyaca ünlü suç örgütü liderlerinin Türkiye’ye yerleştiği bir yer hâlini aldı. Tüm bu

olayların yaşandığı dönemde ülkeyi yöneten AKP’ydi, dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı, Maliye

Bakanı -şimdi bu sıralarda oturan- Nurettin Nebati’ydi, İçişleri Bakanı -yine, şu an Milletvekili olan-

Süleyman Soylu'ydu. Kutlama tweetleri atan Bakan Şimşek’e sormak istiyorum: Bizi gri listeye

düşürecek kadar kötü ekonomi politikalarını uygulayan siyasetçi ve bürokratlardan hesap sorabildiniz

mi? Gri listeye bizi sokan ve şimdi kutlama mesajları yapanlara sesleniyorum: Elektriğe gelince yüzde

38 zam vatandaşa gelince enflasyon 24,7. Bu enflasyona çocuklar bile inanmaz. Bu halkı artık

zorlamayın. Bu halkın sabrını artık zorlamayın. Elinizi vatandaşın cebinden çekin”