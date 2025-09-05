İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, müzik ve eğlenceyi bir arada sunmaya devam ediyor. Fuarın yedinci gününde sahne alan Gripin, Migros sponsorluğunda gerçekleşen konserde iki saatten fazla sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Grup; “Aşk Nereden Nereye”, “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar”, “Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım” ve “Durma Yağmur Durma” gibi hit şarkılarını seslendirdi. Gripin’in enerjik performansına binlerce İzmirli, hep bir ağızdan eşlik etti.

Çim Konserleri Devam Ediyor

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

5 Eylül: Mustafa Sandal

6 Eylül: Selda Bağcan

7 Eylül: Sertab Erener

8 Eylül: Duman

9 Eylül: Mor ve Ötesi (İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına özel final konseri)

Konserler her akşam saat 21.15’te başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ali Congun’dan Kahkaha Dolu Gece

Fuarın kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, fuarın dördüncü gününde ünlü performans sanatçısı Ali Congun’u ağırladı.

Congun, “Adliye Çayı” adlı gösterisinde adliyelerin koridorlarından çay ocaklarına kadar uzanan gündelik hayatın ilginç ayrıntılarını sahneye taşıdı. Yaklaşık 80 dakika süren gösteride, izleyiciler hem kendilerinden bir parça buldu hem de kahkahalara boğuldu.

Ücretsiz Etkinlikler 8 Eylül’e Kadar Sürecek

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenleniyor ve 8 Eylül’e kadar devam edecek.

5 Eylül: Miray Akovalıgil – “Ya Bende Bir Şey Yoksa”

6 Eylül: Enver Ertaş – “The Illusionist”

7 Eylül: Anlatanadam (İbrahim Türker)

8 Eylül: Tahsin Hasoğlu

Fuar, hem müzik hem de sahne sanatlarıyla İzmirlilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.